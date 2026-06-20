Нидерланды не уступают в игровое время на ЧМ 14 матчей подряд. Это рекорд

Сборная Нидерландов разгромила национальную команду Швеции со счётом 5:1 во встрече 2-го тура группы F ЧМ-2026. Тем самым «оранжевые» обновили рекорд чемпионатов мира, они не уступают 14 матчей в игровое время подряд.

Команда Рональда Кумана превзошла достижение сборной Бразилии, которое было установлено в период с 1958 по 1966 год. В последний раз на ЧМ не в серии пенальти нидерландская национальная команда проиграла в финале турнира 2010 года, уступив Испании 0:1.

На данный момент Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке. Япония и Тунис набрали одно и ноль очков соответственно и располагаются на третьей и четвёртой строчках, при этом команды ещё не сыграли матч 2-го тура.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.