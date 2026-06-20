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Нидерланды не уступают в игровое время на ЧМ 14 матчей подряд. Это рекорд

Нидерланды не уступают в игровое время на ЧМ 14 матчей подряд. Это рекорд
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Сборная Нидерландов разгромила национальную команду Швеции со счётом 5:1 во встрече 2-го тура группы F ЧМ-2026. Тем самым «оранжевые» обновили рекорд чемпионатов мира, они не уступают 14 матчей в игровое время подряд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

Команда Рональда Кумана превзошла достижение сборной Бразилии, которое было установлено в период с 1958 по 1966 год. В последний раз на ЧМ не в серии пенальти нидерландская национальная команда проиграла в финале турнира 2010 года, уступив Испании 0:1.

На данный момент Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке. Япония и Тунис набрали одно и ноль очков соответственно и располагаются на третьей и четвёртой строчках, при этом команды ещё не сыграли матч 2-го тура.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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