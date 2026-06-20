«Ньюкасл» отклонил предложение «Тоттенхэма» по трансферу Сандро Тонали

Лондонский «Тоттенхэм» три дня назад направил предложение о покупке полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» отклонили стартовый запрос в размере £ 75 млн (€ 86 млн).

Несмотря на отказ, предложение входило в план лондонского клуба, и с тех пор стороны ведут переговоры. «Тоттенхэм» настроен завершить сделку и продолжает настаивать на трансфере, так как в подписании итальянского хавбека заинтересован главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби.

Тонали выступает за «Ньюкасл» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028‑го. В сезоне‑2025/2026 полузащитник провёл 53 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач. «Ньюкасл» в завершившемся сезоне АПЛ финишировал 12-м.