Нападающий сборной Нидерландов Бробби: мы готовы драться друг за друга

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Швеции (5:1). Футболист отметился дублем в этой игре.

«Это просто замечательно, когда есть возможность напрямую влиять на исход матча. Считаю, что мы здорово сыграли, как единая команда. Наш коллектив работает слаженно, мы готовы драться друг за друга, это главное», — приводит слова Бробби официальный сайт ФИФА.

После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке. Япония и Тунис набрали одно и ноль очков соответственно и располагаются на третьей и четвёртой строчках, при этом команды ещё не сыграли матч 2-го тура.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).