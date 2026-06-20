Швеция проиграла матч чемпионата мира с разницей в три гола и более впервые с 1958 года

Сборная Швеции уступила национальной команде Нидерландов со счётом 1:5 во встрече 2-го тура группы F ЧМ-2026. Таким образом, сине-жёлтые проиграли матч чемпионата мира с разницей в три гола и более впервые с 1958 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Тогда в финале первенства мира сборная Швеции проиграла Бразилии со счётом 2:5.

На данный момент Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке. Япония и Тунис набрали одно и ноль очков соответственно и располагаются на третьей и четвёртой строчках, при этом команды ещё не сыграли матч 2-го тура.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.