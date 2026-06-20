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Виктор Линделёф: если ты уступаешь полметра игрокам такого уровня, они тебя наказывают

Виктор Линделёф: если ты уступаешь полметра игрокам такого уровня, они тебя наказывают
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Защитник и капитан сборной Швеции Виктор Линделёф прокомментировал поражение от национальной команды Нидерландов (1:5) в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Результат таков, какой он есть, но я думаю, что сегодня мы сделали несколько хороших вещей, которые можем взять с собой, и, очевидно, есть ещё несколько моментов, на которых мы можем поучиться. Думаю, голы, которые мы пропустили, дались сопернику слишком легко. Но, опять же, если ты находишься не в той позиции, если уступаешь полметра или метр против игроков такого уровня, то они тебя наказывают. Именно это сегодня и произошло», — приводит слова Линделёфа официальный сайт ФИФА.

После двух матчей группового этапа ЧМ-2026 сборная Швеции имеет в своем активе три очка. Нидерланды набрали четыре очка и возглавляют турнирную таблицу группы F. В заключительном туре сборная Швеции встретится со сборной Японии 26 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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