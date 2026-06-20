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Германия — Кот-д'Ивуар: Кессье открыл счёт на 30-й минуте в матче ЧМ-2026

Германия — Кот-д'Ивуар: Кессье открыл счёт на 30-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Игра проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступает Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Кот-д'Ивуара.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
2-й тайм
0 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'    

Первый мяч в матче забил полузащитник Кот-д'Ивуара Франк Кессье на 30-й минуте.

После 1-го тура сборная Германии набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар также заработал три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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