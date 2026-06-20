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Рафинья пропустит матч Бразилия — Шотландия на ЧМ. Стал известен характер травмы — Романо

Рафинья пропустит матч Бразилия — Шотландия на ЧМ. Стал известен характер травмы — Романо
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Вингер сборной Бразилии Рафинья пропустит матч своей национальной команды с Шотландией в 3-м туре группы С на чемпионате мира 2026 года 25 июня, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Рафиньи обнаружена мышечная травма правого бедра, подтверждённая результатами обследования сборной Бразилии. Рафинья пройдёт интенсивное лечение, останется в составе сборной Бразилии на чемпионате мира и будет стремиться восстановиться к следующим этапам турнира.

На 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Гаити (3:0) Рафинья был заменён из-за повреждения. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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