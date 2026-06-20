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Защитник сборной Нидерландов ван Дейк поделился эмоциями от победы над командой Швеции

Защитник сборной Нидерландов ван Дейк поделился эмоциями от победы над командой Швеции
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Швеции (5:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Отличный матч. У нас были хорошие моменты. После первого перерыва [на «водопой»] игра немного сбавила обороты. Пять голов, каждый из которых просто невероятен. Теперь же нам нужно идти дальше, к следующей игре. Победа всегда многое меняет. Перед этим матчем в команде царил позитивный настрой. Мы хорошо проанализировали свою игру с Японией: первый тайм был неплохим, но потом стало хуже. Сегодняшняя победа должна поднять всем настроение. Это просто потрясающе — видеть на трибунах такое количество людей в оранжевых футболках», — приводит слова ван Дейка AD.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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