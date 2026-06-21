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Экс-вратарь сборной Англии Джо Харт назвал особенность мяча чемпионата мира — 2026

Экс-вратарь сборной Англии Джо Харт назвал особенность мяча чемпионата мира — 2026
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Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился мнением о модели игрового мяча чемпионата мира — 2026, вспомнив матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии (4:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Честно говоря, у меня такое ощущение, что этот мяч летит в сторону вратарей гораздо быстрее, чем им кажется. Джордан Пикфорд движется в сторону мяча, но не успевает. Может возникнуть вопрос: «Почему вратарь отбил мяч большим пальцем, а не всей ладонью?» Такое чувство, что мяч прилетел к нему слишком быстро», — приводит слова Харта BBC.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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