Экс-вратарь сборной Англии Джо Харт назвал особенность мяча чемпионата мира — 2026

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился мнением о модели игрового мяча чемпионата мира — 2026, вспомнив матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии (4:2).

«Честно говоря, у меня такое ощущение, что этот мяч летит в сторону вратарей гораздо быстрее, чем им кажется. Джордан Пикфорд движется в сторону мяча, но не успевает. Может возникнуть вопрос: «Почему вратарь отбил мяч большим пальцем, а не всей ладонью?» Такое чувство, что мяч прилетел к нему слишком быстро», — приводит слова Харта BBC.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.