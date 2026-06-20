«Там они чудят по-страшному». Бубнов — об информации о несостоявшемся новичке «Балтики»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию об отказе «Балтики» от трансфера колумбийского защитника Хосе Гарсии. Ранее СМИ сообщали, что калининградский клуб не устроил рост футболиста. Изначально было заявлено, что рост Гарсии — 1,88 м. Однако в дальнейшем выяснилось, что он на четыре сантиметра ниже заявленного.

— А то они не могли проверить и посмотреть. Вы что, из-за роста берёте игрока? Там они чудят по-страшному.

— Для центрального защитника четыре сантиметра может быть важно?

— Сейчас есть центральные защитники под два метра ростом, а 1,9 метра сейчас нормально. Причём они очень хорошо координированы. А Беккенбауэр играл 182? Я уже не говорю об аргентинском капитане, Пасарелле, тот вообще малыш был, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».