Сборная Германии на ЧМ-2026: результаты на 20 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара (3:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступил Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай).
Результаты матчей сборной Германии на ЧМ-2026 на 20 июня:
Германия — Кюрасао — 7:1;
Германия — Кот-д'Ивуар — 2:1.
Следующий матч сборной Германии на ЧМ-2026:
25 июня, 23:00 мск, Эквадор — Германия.
После 2-го тура сборная Германии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).