Защитник сборной Швейцарии Аканджи: хотим стать лидерами группы на ЧМ
Поделиться
Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи оценил значимость победы своей команды в матче 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Боснии и Герцеговины (4:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74' 2:0 Варгас – 84' 3:0 Манзамби – 90' 3:1 Махмич – 90+3' 4:1 Джака – 90+7'
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
«Было очень важно одержать первую победу на турнире, потому что после ничьей с Катаром появилось много комментариев и обсуждений в СМИ и в обществе. Это часть игры, но я думаю, что некоторые вопросы должны оставаться в раздевалке. На поле мы ответили терпением, стратегией и заменами. Теперь мы хотим стать лидерами группы, потому что это позволит нам поддерживать свой уровень. Пока что все переезды проходят относительно легко, и мы надеемся, что так будет и дальше», — цитирует Аканджи La Gazzetta dello Sport.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2026
-
01:52
-
01:46
-
01:43
-
01:43
-
01:41
-
01:28
-
01:22
-
01:16
-
01:06
-
01:00
-
00:59
-
00:46
-
00:46
-
00:32
-
00:30
-
00:25
-
00:14
-
00:03
-
00:00
- 20 июня 2026
-
23:52
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
22:46
-
22:45
-
22:39
-
22:39
-
22:27