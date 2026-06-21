Защитник сборной Швейцарии Аканджи: хотим стать лидерами группы на ЧМ

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи оценил значимость победы своей команды в матче 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Боснии и Герцеговины (4:1).

«Было очень важно одержать первую победу на турнире, потому что после ничьей с Катаром появилось много комментариев и обсуждений в СМИ и в обществе. Это часть игры, но я думаю, что некоторые вопросы должны оставаться в раздевалке. На поле мы ответили терпением, стратегией и заменами. Теперь мы хотим стать лидерами группы, потому что это позволит нам поддерживать свой уровень. Пока что все переезды проходят относительно легко, и мы надеемся, что так будет и дальше», — цитирует Аканджи La Gazzetta dello Sport.