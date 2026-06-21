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Защитник сборной Швейцарии Аканджи: хотим стать лидерами группы на ЧМ

Защитник сборной Швейцарии Аканджи: хотим стать лидерами группы на ЧМ
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Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи оценил значимость победы своей команды в матче 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Боснии и Герцеговины (4:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«Было очень важно одержать первую победу на турнире, потому что после ничьей с Катаром появилось много комментариев и обсуждений в СМИ и в обществе. Это часть игры, но я думаю, что некоторые вопросы должны оставаться в раздевалке. На поле мы ответили терпением, стратегией и заменами. Теперь мы хотим стать лидерами группы, потому что это позволит нам поддерживать свой уровень. Пока что все переезды проходят относительно легко, и мы надеемся, что так будет и дальше», — цитирует Аканджи La Gazzetta dello Sport.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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