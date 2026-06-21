«Малага» стала последним участником Ла Лиги сезона-2026/2027. Это случилось после победы команды в ответном финальном матче плей-офф за право выступления в высшем дивизионе Испании. «Малага» победила «Альмерию» со счётом 2:1. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.

В составе победителей голами отметились Руис Рубио Карлос на 65-й минуте и Давид Ларрубия на 71-й минуте. В составе проигравших гол забил Лео Баптистау на 76-й минуте.

Ранее право выступать в высшем дивизионе чемпионата Испании заработали «Расинг» из Сантандера и «Депортиво» из Ла-Коруньи.

«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам сезона-2025/2026. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.