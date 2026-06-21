Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Малага» стала последним участником Ла Лиги сезона-2026/2027

«Малага» стала последним участником Ла Лиги сезона-2026/2027
Комментарии

«Малага» стала последним участником Ла Лиги сезона-2026/2027. Это случилось после победы команды в ответном финальном матче плей-офф за право выступления в высшем дивизионе Испании. «Малага» победила «Альмерию» со счётом 2:1. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.

В составе победителей голами отметились Руис Рубио Карлос на 65-й минуте и Давид Ларрубия на 71-й минуте. В составе проигравших гол забил Лео Баптистау на 76-й минуте.

Ранее право выступать в высшем дивизионе чемпионата Испании заработали «Расинг» из Сантандера и «Депортиво» из Ла-Коруньи.

«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам сезона-2025/2026. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.

Материалы по теме
«Депортиво» из Ла-Коруньи вернулся в Ла Лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android