Защитник сборной Швейцарии Аканджи назвал главное качество своей команды

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи ответил, в чём заключается сила его команды. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 «красные крестоносцы» сыграли вничью с Катаром (1:1) и победили Боснию и Герцеговину (4:1). В 3-м туре Швейцария сыграет с Канадой 24 июня.

«В чём наша настоящая сила? В коллективе. Мы знаем, что у нас не так много футболистов мирового класса, как в лучших сборных мира, но, когда мы боремся вместе как команда, мы способны победить кого угодно, без исключений. Я не знаю, недооценивает ли нас кто-нибудь, но если мы продолжим в том же духе, то эта команда сможет добиться очень, очень многого. Всё зависит только от нас.

Йохан Манзамби — новая звезда команды? Когда игрок выходит на поле и меняет ход матча, что я могу сказать? Пусть развивается, тренер даёт ему всё больше игрового времени. Но для нас важно, чтобы все в команде приносили пользу, ведь замены могут иметь решающее значение», — цитирует Аканджи La Gazzetta dello Sport.