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Защитник сборной Швейцарии Аканджи назвал главное качество своей команды

Защитник сборной Швейцарии Аканджи назвал главное качество своей команды
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Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи ответил, в чём заключается сила его команды. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 «красные крестоносцы» сыграли вничью с Катаром (1:1) и победили Боснию и Герцеговину (4:1). В 3-м туре Швейцария сыграет с Канадой 24 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Мухайм – 90+4'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«В чём наша настоящая сила? В коллективе. Мы знаем, что у нас не так много футболистов мирового класса, как в лучших сборных мира, но, когда мы боремся вместе как команда, мы способны победить кого угодно, без исключений. Я не знаю, недооценивает ли нас кто-нибудь, но если мы продолжим в том же духе, то эта команда сможет добиться очень, очень многого. Всё зависит только от нас.

Йохан Манзамби — новая звезда команды? Когда игрок выходит на поле и меняет ход матча, что я могу сказать? Пусть развивается, тренер даёт ему всё больше игрового времени. Но для нас важно, чтобы все в команде приносили пользу, ведь замены могут иметь решающее значение», — цитирует Аканджи La Gazzetta dello Sport.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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