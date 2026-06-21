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Эквадор — Кюрасао: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 17 июня 2026

Эквадор — Кюрасао: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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В воскресенье, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступит Нин Ма (Фусинь, Китай). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Эступиньян, Альсивар, Вите, Франко, Мойсес Кайседо, Йебоа, Эннер Валенсия, Плата.

Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Гаари, Бренет, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Леонардо Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия.

В 1-м туре сборная Эквадора уступила Кот-д’Ивуару (0:1). Встреча проходила в понедельник, 15 июня. Днём ранее команда Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7). Матч 2-го тура в этой группе между сборными Германии и Кот-д’Ивуара завершился победой немцев (2:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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