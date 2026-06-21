Дениз Ундав повторил рекорд чемпионатов мира, державшийся 36 лет

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав повторил рекорд Роджера Миллы, установленный на чемпионате мира 1990 года, по количеству результативных действий игрока, выходившего на замену, на одном турнире чемпионата мира с 1966 года, сообщает Opta Analyst на личной странице в социальной сети X.

В матче второго тура с Кот-д'Ивуаром (2:1) вышедший на замену Ундав оформил дубль и принёс победу своей команды. Напомним, в первом матче на турнире Ундав также вышел на замену и забил гол, а также сделал две результативные передачи.

После 2-го тура сборная Германии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар заработал три очка и располагается на второй строчке.