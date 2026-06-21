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Дениз Ундав повторил рекорд чемпионатов мира, державшийся 36 лет

Дениз Ундав повторил рекорд чемпионатов мира, державшийся 36 лет
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав повторил рекорд Роджера Миллы, установленный на чемпионате мира 1990 года, по количеству результативных действий игрока, выходившего на замену, на одном турнире чемпионата мира с 1966 года, сообщает Opta Analyst на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

В матче второго тура с Кот-д'Ивуаром (2:1) вышедший на замену Ундав оформил дубль и принёс победу своей команды. Напомним, в первом матче на турнире Ундав также вышел на замену и забил гол, а также сделал две результативные передачи.

После 2-го тура сборная Германии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар заработал три очка и располагается на второй строчке.

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