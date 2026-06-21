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Дениз Ундав повторил достижение Мирослава Клозе в сборной Германии

Дениз Ундав повторил достижение Мирослава Клозе в сборной Германии
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав стал первым игроком, забившим голы в обоих своих первых матчах за сборную Германии на чемпионате мира с 2002 года, когда это удалось Мирославу Клозе, сообщает BBC.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

В матче второго тура с Кот-д’Ивуаром (2:1) Ундав появился на поле после перерыва и стал главным героем встречи, оформив дубль и принеся Германии победу. В стартовой игре турнира форвард также вышел со скамейки запасных и отметился голом, а также двумя результативными передачами.

После двух туров сборная Германии набрала максимальные шесть очков и занимает первое место в группе E. В активе Кот-д’Ивуара три очка, команда идёт второй.

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