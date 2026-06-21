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«Один из самых бодрых матчей турнира». Шнякин — о победе Германии над Кот-д’Ивуаром на ЧМ

«Один из самых бодрых матчей турнира». Шнякин — о победе Германии над Кот-д’Ивуаром на ЧМ
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о победе сборной Германии над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступил Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Супертемп, у немцев ориентир на комбинацию, у ивуарийцев — на контру, на спринтеров, но обе играют принципиально вперёд. Один из самых бодрых матчей турнира.

И один из лучших комментариев турнира. Матч удобен для темпового репорта, но поди ж не упусти верёвочку. Абсолютная футболоцентричность, без баек, отвлечений, кайф», — написал Шнякин в телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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