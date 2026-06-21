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ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Германия — Кот-д'Ивуар

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Германия — Кот-д'Ивуар
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Кот-д'Ивуар. Встреча завершилась со счётом 2:1. По ходу матча немцы уступали в счёте, но отыгрались и одержали верх, забив на 90+4-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

29-летний футболист начал игру, выйдя на замену на 60-й минуте. Всего он провёл 30 минут и отметился дублем. Всего на его счету три удара по воротам (все в створ), два ключевых паса. Немецкий футболист не выиграл ни одного единоборства и совершил один фол. Точность его передач составила 88%.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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