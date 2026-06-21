В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси

В аргентинском городе Кутраль-Ко в провинции Неукен, где открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси. Она превзошла памятник, который ранее был установлен в Индии, сообщает Ole.

Автором работы стал местный скульптор Альдо Бероиса. Высота монумента составляет 26 метров. Монумент превзошёл по высоте посвящённый Месси памятник в Индии высотой 21 метр.

Фото: Municipalidad de Cutral Co

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2026 Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.