Александр Бубнов высказался о победе сборной Германии над Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе сборной Германии над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступил Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай).

«Немцы доказали, что умеют побеждать в принципиальных матчах — переломили ход игры после пропущенного мяча и взяли первое место в группе. Кот-д'Ивуар играл достойно, создал достаточно моментов на ничью, но немцы оказались хладнокровнее в завершении атак.

Для африканцев ничего критичного не случилось — они спокойно пройдут дальше со второго места, а в последнем туре могут даже ротацию провести. Германия теперь может сосредоточиться на подготовке к плей-офф и изучении будущего соперника в 1/16 финала», — написал Бубнов в телеграм-канале.