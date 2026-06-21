Нагельсман объявил о подозрении на тяжёлую травму у основного защитника сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился подробностями о ситуации с защитником национальной команды и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Футболист был заменён в перерыве матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кот-д'Ивуаром (2:1) из-за подозрения на травму.

«Есть подозрение, что Нико получил травму связок. Ситуация выглядит неблагоприятной», — приводит слова Нагельсмана журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В минувшем сезоне Шлоттербек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн. На мировом первенстве Нико провёл два неполных матча, в которых забил один гол.