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Нагельсман объявил о подозрении на тяжёлую травму у основного защитника сборной Германии

Нагельсман объявил о подозрении на тяжёлую травму у основного защитника сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился подробностями о ситуации с защитником национальной команды и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Футболист был заменён в перерыве матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кот-д'Ивуаром (2:1) из-за подозрения на травму.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Есть подозрение, что Нико получил травму связок. Ситуация выглядит неблагоприятной», — приводит слова Нагельсмана журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В минувшем сезоне Шлоттербек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн. На мировом первенстве Нико провёл два неполных матча, в которых забил один гол.

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