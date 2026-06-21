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Дениз Ундав повторил достижение, ранее покорявшееся лишь трём игрокам на чемпионатах мира

Дениз Ундав повторил достижение, ранее покорявшееся лишь трём игрокам на чемпионатах мира
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Дениз Ундав — четвёртый игрок в истории чемпионатов мира, который забивает в каждом из своих двух первых матчей на турнире, при этом оба раза выходя на замену, сообщает MisterChip в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

Ранее это также удавалось:

1998: Рикардо Пелаэс (в матчах с Южной Кореей и Нидерландами)

2014: Мемфис Депай (в матчах с Австралией и Чили)

2022: Альваро Мората (в матчах с Коста-Рикой и Германией)

В матче второго тура ЧМ-2026 с Кот-д’Ивуаром (2:1) Ундав появился на поле после перерыва и стал главным героем встречи, оформив дубль и принеся Германии победу. В стартовой игре турнира форвард также вышел со скамейки запасных и отметился голом, а также двумя результативными передачами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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