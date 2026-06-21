Дениз Ундав повторил достижение, ранее покорявшееся лишь трём игрокам на чемпионатах мира

Дениз Ундав — четвёртый игрок в истории чемпионатов мира, который забивает в каждом из своих двух первых матчей на турнире, при этом оба раза выходя на замену, сообщает MisterChip в социальной сети X.

Ранее это также удавалось:

1998: Рикардо Пелаэс (в матчах с Южной Кореей и Нидерландами)

2014: Мемфис Депай (в матчах с Австралией и Чили)

2022: Альваро Мората (в матчах с Коста-Рикой и Германией)

В матче второго тура ЧМ-2026 с Кот-д’Ивуаром (2:1) Ундав появился на поле после перерыва и стал главным героем встречи, оформив дубль и принеся Германии победу. В стартовой игре турнира форвард также вышел со скамейки запасных и отметился голом, а также двумя результативными передачами.