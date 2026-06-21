«Зенит» показал кадры первой тренировки после отпуска

Пресс-служба свнкт-петербургского «Зенита» в телеграм-канале опубликовала кадры первой тренировки команды после летнего отпуска. Ранее футболисты вернулись в расположение клуба и прошли медицинский осмотр. Первое занятие в качестве тренера вратарей провёл экс-голкипер команды Михаил Кержаков.

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербуржцы заняли первое место в итоговой турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, набрав 68 очков в 30 турах.

Фото: ФК «Зенит»

Два футболиста «Зенита» принимают участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Вызов в сборную Бразилии на турнир получили капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике.