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«Зенит» показал кадры первой тренировки после отпуска

«Зенит» показал кадры первой тренировки после отпуска
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Пресс-служба свнкт-петербургского «Зенита» в телеграм-канале опубликовала кадры первой тренировки команды после летнего отпуска. Ранее футболисты вернулись в расположение клуба и прошли медицинский осмотр. Первое занятие в качестве тренера вратарей провёл экс-голкипер команды Михаил Кержаков.

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербуржцы заняли первое место в итоговой турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, набрав 68 очков в 30 турах.

Фото: ФК «Зенит»

Два футболиста «Зенита» принимают участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Вызов в сборную Бразилии на турнир получили капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике.

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