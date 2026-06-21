Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2014 года.

Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1). Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Ранее первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф чемпионата мира стала сборная Мексики. Вторыми стали США.

На ЧМ-2014 и ЧМ-2022 сборной Германии не удалось выйти из группы.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.