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Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2014 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1). Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Ранее первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф чемпионата мира стала сборная Мексики. Вторыми стали США.
На ЧМ-2014 и ЧМ-2022 сборной Германии не удалось выйти из группы.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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