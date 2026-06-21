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Определились все участники Ла Лиги сезона-2026/2027

Определились все участники Ла Лиги сезона-2026/2027
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Завершились стыковые матчи Ла Лиги 2 (Сегунды) за выход в высший испанский дивизион (Примеру) сезона-2026/2027. «Малага» победила «Альмерию» в ответном финальном матче плей-офф со счётом 2:1 и по сумме двух встреч (0:0, 2:1) гарантировала себе участие в грядущей кампании Ла Лиги.

Ранее право выступать в высшем дивизионе чемпионата Испании заработали «Расинг» из Сантандера и «Депортиво» из Ла-Коруньи. «Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам сезона-2025/2026.

Таким образом, стали известны все 20 участников нового сезона чемпионата Испании. Вашему вниманию, полный список команд: «Барселона», «Реал» Мадрид, «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Бетис», «Сельта», «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Райо Вальекано», «Атлетик» Бильбао, «Алавес», «Осасуна», «Валенсия», «Севилья», «Эльче», «Эспаньол», «Леванте», «Расинг», «Депортиво» и «Малага».

Новый сезон Ла Лиги стартует в середине августа 2026 года. Действующим чемпионом является «Барселона».

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