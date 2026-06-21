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«Теперь снова начнутся вопросы». Нагельсман – о результативности Ундава на ЧМ-2026

«Теперь снова начнутся вопросы». Нагельсман – о результативности Ундава на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о роли Дениза Ундава, который оформил дубль в матче второго тура с Кот-д'Ивуаром (2:1) после выхода на замену.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Это были два гола высочайшего уровня от Дениза, он — чистокровный нападающий. Он забил два отличных мяча, даже не задумываясь. Он знает, где находятся ворота. Он отлично выполняет свою роль. Теперь снова начнутся вопросы о том, должен ли он выходить в старте. Но можно сказать и так: пусть остаётся в своём потоке», — приводит слова Нагельсманна Bulinews.

В стартовой игре турнира форвард также вышел со скамейки запасных и отметился голом, а также двумя результативными передачами.

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