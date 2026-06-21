«Теперь снова начнутся вопросы». Нагельсман – о результативности Ундава на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о роли Дениза Ундава, который оформил дубль в матче второго тура с Кот-д'Ивуаром (2:1) после выхода на замену.

«Это были два гола высочайшего уровня от Дениза, он — чистокровный нападающий. Он забил два отличных мяча, даже не задумываясь. Он знает, где находятся ворота. Он отлично выполняет свою роль. Теперь снова начнутся вопросы о том, должен ли он выходить в старте. Но можно сказать и так: пусть остаётся в своём потоке», — приводит слова Нагельсманна Bulinews.

В стартовой игре турнира форвард также вышел со скамейки запасных и отметился голом, а также двумя результативными передачами.