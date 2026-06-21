«Реал» и «Барселона» заинтересованы в игроке сборной Германии ценой € 60 млн — TEAMtalk

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Феликс Нмеча привлёк внимание испанских «Реала» и «Барселоны». Как сообщает издание TEAMtalk, в контракте футболиста отсутствует фиксированная сумма отступных, но те, кто работают над потенциальным трансфером называют стоимость € 60 млн.

По данным источника, и «Реал» и «Барселона» являются давними поклонниками Нмечи и постараются подписать его летом. В клубах уверены, что игрок вступает в самый продуктивный период своей карьеры.

Этим летом Феликс Нмеча принимает участие в чемпионате мира — 2026 в составе сборной Германии. В двух стартовых турах на его счету гол и две результативные передачи.