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«Реал» и «Барселона» заинтересованы в игроке сборной Германии ценой € 60 млн — TEAMtalk

«Реал» и «Барселона» заинтересованы в игроке сборной Германии ценой € 60 млн — TEAMtalk
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Феликс Нмеча привлёк внимание испанских «Реала» и «Барселоны». Как сообщает издание TEAMtalk, в контракте футболиста отсутствует фиксированная сумма отступных, но те, кто работают над потенциальным трансфером называют стоимость € 60 млн.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

По данным источника, и «Реал» и «Барселона» являются давними поклонниками Нмечи и постараются подписать его летом. В клубах уверены, что игрок вступает в самый продуктивный период своей карьеры.

Этим летом Феликс Нмеча принимает участие в чемпионате мира — 2026 в составе сборной Германии. В двух стартовых турах на его счету гол и две результативные передачи.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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