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«Только хуже получается». Генич извинился за свою работу на матче ЧМ Нидерланды — Швеция

«Только хуже получается». Генич извинился за свою работу на матче ЧМ Нидерланды — Швеция
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Известный комментатор и телеведущий Константин Генич выразил недовольство своей работой на матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором национальная команда Нидерландов разгромила сборную Швеции со счётом 5:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

После матча комментатор опубликовал видео, в котором высмеиваются коллеги за лишние разговоры и недостаточное внимание к ходу матча. Генич подписал видео следующим образом: «******** сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается. Сорри».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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