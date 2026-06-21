«Только хуже получается». Генич извинился за свою работу на матче ЧМ Нидерланды — Швеция

Известный комментатор и телеведущий Константин Генич выразил недовольство своей работой на матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором национальная команда Нидерландов разгромила сборную Швеции со счётом 5:1.

После матча комментатор опубликовал видео, в котором высмеиваются коллеги за лишние разговоры и недостаточное внимание к ходу матча. Генич подписал видео следующим образом: «******** сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается. Сорри».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.