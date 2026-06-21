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«Лукаку не должен играть больше 60 минут». Тренер сборной Бельгии – перед матчем с Ираном

«Лукаку не должен играть больше 60 минут». Тренер сборной Бельгии – перед матчем с Ираном
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о состоянии форварда Ромелу Лукаку перед матчем второго тура ЧМ-2026 со сборной Ирана.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю, сможет ли он отыграть все 90 минут, ему нужно будет перестроиться. В матче с Египтом он был в отличной форме 30 минут, с огромным запасом адреналина. Он великолепен в штрафной. Нам нужно быть осторожными, потому что у нас может возникнуть соблазн использовать его чаще, чем следует, но цель состоит в том, чтобы он играл до конца турнира и не переутомился после одной игры.

Он отличный игрок, оказывающий огромное влияние на игру. На мой взгляд, он не должен играть больше 60 минут. Он находится в хорошей форме. Наш уровень уверенности повысился, когда он вышел на поле. Он один из лучших нападающих на чемпионате мира, здорово, что он у нас есть. Он пропускал тренировки и рисковал не попасть в окончательный список, но он там есть, и нам очень приятно, что он с нами», — приводит слова Гарсии Globo.

Матч между сборной Бельгии и Ираном состоится 21 июня.

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