«Мы сделали много правильного». Тренер Швеции Поттер — о поражении 1:5 от Нидерландов
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Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер заявил, что команда разочарована результатом матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Нидерландов (1:5) и извлечёт уроки из этой встречи.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5' 2:0 Бробби – 17' 3:0 Гакпо – 47' 4:0 Гакпо – 54' 4:1 Эланга – 59' 5:1 Саммервилл – 89'
«Мы явно очень разочарованы. Матч трудно разбирать — мы сделали много правильного: атаковали, создали моменты, но при таком количестве пропущенных голов на победу рассчитывать нельзя. Мы извлечём из этой игры множество важных уроков», — приводит слова Поттера BBC.
В 1-м туре группы F сборная Швеции разгромила Тунис (5:1), а сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2). В заключительном туре шведы встретятся с Японией (26 июня), а нидерландцы — с Тунисом (также 26 июня).
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