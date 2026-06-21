«Куман ещё что-то может, оказывается». Журавель — о победе Нидерландов над Швецией на ЧМ

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился впечатлениями от посещения матча 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026, в котором Нидерланды разгромили Швецию (5:1). Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

«В Хьюстоне дождь и гроза, спрашивают из Москвы, правда ли, что болельщиков не выпустили со стадиона из-за погоды. Мы с толпой спокойно вышли. не видел, чтобы кого-то там держали против воли. Атмосфера благодаря невероятно позитивным голландцам была классная.

И кстати, за Нидерланды болело много американцев. Когда-то Нью-Йорк же был новым Амстердамом. И сборная у них недооценена. Как-то все слишком скептически к ним, а они в порядке. И решение с Бробби в старте — Куман ещё что-то может, оказывается», — написал Журавель в телеграм-канале.