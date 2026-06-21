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«Куман ещё что-то может, оказывается». Журавель — о победе Нидерландов над Швецией на ЧМ

«Куман ещё что-то может, оказывается». Журавель — о победе Нидерландов над Швецией на ЧМ
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Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился впечатлениями от посещения матча 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026, в котором Нидерланды разгромили Швецию (5:1). Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«В Хьюстоне дождь и гроза, спрашивают из Москвы, правда ли, что болельщиков не выпустили со стадиона из-за погоды. Мы с толпой спокойно вышли. не видел, чтобы кого-то там держали против воли. Атмосфера благодаря невероятно позитивным голландцам была классная.

И кстати, за Нидерланды болело много американцев. Когда-то Нью-Йорк же был новым Амстердамом. И сборная у них недооценена. Как-то все слишком скептически к ним, а они в порядке. И решение с Бробби в старте — Куман ещё что-то может, оказывается», — написал Журавель в телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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