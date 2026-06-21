Погребняк отреагировал на результат матча Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился эмоциями от результата матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором национальная команда Нидерландов разгромила сборную Швеции со счётом 5:1.

«Россыпь забитых голов. Голландцы хороши и рвутся в плей-офф», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня). Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.