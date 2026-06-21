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Клопп резко ответил Ван дер Варту после критики в адрес ван Дейка

Клопп резко ответил Ван дер Варту после критики в адрес ван Дейка
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп ответил на критику бывшего футболиста Рафаэля ван дер Варта в адрес защитника сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Ранее ван дер Варт заявил, что был «шокирован» игрой защитника, в частности, раскритиковав его способность разворачиваться и двигаться в ограниченном пространстве.

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«Я не до конца уверен, стоит ли вообще упоминать Рафаэля ван дер Ваарта», — ответил Клопп. «Но если он когда-нибудь скажет что-то положительное о каком-либо игроке, тогда я снова буду готов воспринимать его всерьёз.

Возникает ощущение, что он что-то видит, а потом это нужно обязательно оформить в красивой форме, и в итоге он оказывается полностью против. Но в таком виде это на самом деле не имеет значения», — приводит слова Клоппа Goal.

В своём последнем матче на ЧМ-2026 сборная Нидерландов разгромила Швецию со счётом 5:1.

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