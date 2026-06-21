Эквадор — Кюрасао: команды не забили голов в первом тайме

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Команды играют на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступает Нин Ма (Фусинь, Китай). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.
В 1-м туре сборная Эквадора уступила Кот-д’Ивуару (0:1). Встреча проходила в понедельник, 15 июня. Днём ранее команда Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7). Матч 2-го тура в этой же группе между сборными Германии и Кот-д’Ивуара завершился победой немцев (2:1).