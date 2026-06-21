Журавель — о США: тут такие дороги, что машина сама по ним едет

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о дорогах в США. Этим летом журналист работает на матчах чемпионата мира — 2026, а 20 июня посетил встречу 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026, в котором Нидерланды разгромили Швецию (5:1).

«По дороге с матча (Нидерланды — Швеция) я решил психануть и метнуться завтра на Аргентину обратно в Даллас. Такой поездки у меня изначально не было в плане. но блин, тут такие дороги, что машина сама по ним едет», — написал Журавель в телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в трёх странах: США, Канаде и Мексике. В финальной стадии турнира принимают участие 48 команд. Сборная Аргентины во 2-м туре сыграет с Австрией.