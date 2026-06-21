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Журавель — о США: тут такие дороги, что машина сама по ним едет

Журавель — о США: тут такие дороги, что машина сама по ним едет
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Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о дорогах в США. Этим летом журналист работает на матчах чемпионата мира — 2026, а 20 июня посетил встречу 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026, в котором Нидерланды разгромили Швецию (5:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«По дороге с матча (Нидерланды — Швеция) я решил психануть и метнуться завтра на Аргентину обратно в Даллас. Такой поездки у меня изначально не было в плане. но блин, тут такие дороги, что машина сама по ним едет», — написал Журавель в телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в трёх странах: США, Канаде и Мексике. В финальной стадии турнира принимают участие 48 команд. Сборная Аргентины во 2-м туре сыграет с Австрией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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