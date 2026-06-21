Уругвай — Кабо-Верде: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

22 июня состоится матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 01:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

В 1-м туре группы H сборная Уругвая сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1), а Кабо-Верде отобрала очки у Испании (0:0). В заключительном, 3-м туре Уругвай встретится с Испанией (27 июня), а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.