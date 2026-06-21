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Тренер Кот-д'Ивуара объяснил, почему «слоны» не смогли удержать победу в матче с Германией

Тренер Кот-д'Ивуара объяснил, почему «слоны» не смогли удержать победу в матче с Германией
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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Германии. Встреча завершилась со счётом 1:2. С 30-й по 68-ю минуту африканская команда вела в счёте, но упустила даже ничью в компенсированное ко второму тайму время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Это был матч высокого уровня, на кону стояло первое место. Мы забили первый гол и мощно начали второй тайм. Но нам не удалось довести счёт до 2:0 или 2:1. Мы играли хорошо, но детали были решающими. Нам немного не хватает опыта в этом плане. Когда играешь против сильных команд, никогда не застрахован от пропущенного гола», — приводит слова Фаэ официальный сайт Немецкого футбольного союза.

На старте ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар обыграл Эквадор (1:0), а Германия разгромила Кюрасао (7:1). В 3-м туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Кюрасао (25 июня), а немецкая национальная команда — с Эквадором (также 25 июня).

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