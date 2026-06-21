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Месси, Олисе и Возинья — лидеры голосования ФИФА на включение в «команду мечты» ЧМ-2026

Месси, Олисе и Возинья — лидеры голосования ФИФА на включение в «команду мечты» ЧМ-2026
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Пресс-служба ФИФА назвала лидеров голосования болельщиков на попадание в «команду мечты» чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Как сообщает официальный аккаунт ЧМ-2026 в соцсети X, лучшими игроками 1-го тура на каждой позиции были признаны вратарь Кабо-Верде Возинья, защитник Нидерландов Вирджил ван Дейк, полузащитник Франции Майкл Олисе и нападающий Аргентины Лионель Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Возинья в 1-м туре помог своей команде сыграть вничью с Испанией (0:0). Ван Дейк забил гол в матче с Японией (2:2). Олисе отметился голевой передачей на форварда Килиана Мбаппе в игре с Сенегалом (3:1). Месси во встрече с Алжиром (3:0) оформил хет-трик.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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