Месси, Олисе и Возинья — лидеры голосования ФИФА на включение в «команду мечты» ЧМ-2026

Пресс-служба ФИФА назвала лидеров голосования болельщиков на попадание в «команду мечты» чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Как сообщает официальный аккаунт ЧМ-2026 в соцсети X, лучшими игроками 1-го тура на каждой позиции были признаны вратарь Кабо-Верде Возинья, защитник Нидерландов Вирджил ван Дейк, полузащитник Франции Майкл Олисе и нападающий Аргентины Лионель Месси.

Возинья в 1-м туре помог своей команде сыграть вничью с Испанией (0:0). Ван Дейк забил гол в матче с Японией (2:2). Олисе отметился голевой передачей на форварда Килиана Мбаппе в игре с Сенегалом (3:1). Месси во встрече с Алжиром (3:0) оформил хет-трик.