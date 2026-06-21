«Три недели назад всё было в руинах». Нагельсман – о выходе Германии в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о выходе команды в плей-офф ЧМ-2026. В матче второго тура сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар (2:1). Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

«Сейчас нам не нужно говорить о мировом уровне. Три недели назад всё было буквально в руинах. Следующий шаг — Эквадор: выиграть матч и выполнять задачи, которые стоят перед нами. Всё остальное — вне зоны нашего влияния», — приводит слова Нагельсмана Bild.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).