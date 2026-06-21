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«Три недели назад всё было в руинах». Нагельсман – о выходе Германии в плей-офф ЧМ-2026

«Три недели назад всё было в руинах». Нагельсман – о выходе Германии в плей-офф ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о выходе команды в плей-офф ЧМ-2026. В матче второго тура сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар (2:1). Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Сейчас нам не нужно говорить о мировом уровне. Три недели назад всё было буквально в руинах. Следующий шаг — Эквадор: выиграть матч и выполнять задачи, которые стоят перед нами. Всё остальное — вне зоны нашего влияния», — приводит слова Нагельсмана Bild.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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