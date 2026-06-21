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Генич отреагировал на возвращение «Малаги» в Ла Лигу спустя восемь лет

Генич отреагировал на возвращение «Малаги» в Ла Лигу спустя восемь лет
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Известный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал короткий пост, в котором отреагировал на выход «Малаги» в высший испанский дивизион (Примеру) сезона-2026/2027. Это стало возможным после того, как «анчоусы» победили «Альмерию» в ответном финальном матче плей-офф со счётом 2:1 и по сумме двух встреч (0:0, 2:1) гарантировали себе участие в грядущей кампании Ла Лиги.

«Ура! Отличная команда 👍🏻», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, в последний раз «Малага» выступала в элитном дивизионе страны в сезоне-2017/2018. За восемь лет после вылета, команда выступала во второй по силе лиге (Сегунде), а также опускалась до третьего дивизиона Испании.

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