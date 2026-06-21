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Сборная Германии впервые за 20 лет выиграла два стартовых матча на чемпионатах мира

Сборная Германии впервые за 20 лет выиграла два стартовых матча на чемпионатах мира
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Сборная Германия впервые с 2006 года выиграла оба своих стартовых матча на чемпионате мира, чего ей не удавалось сделать ни на одном из четырех предыдущих турниров.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1). Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Отметим, сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня). В заключительном туре сборная Германии встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

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