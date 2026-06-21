«Я перестал чувствовать бедро». Ван Дейк — о травме в матче ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, о травме, полученной во время матча 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026 с командой Швеции (5:1). Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

«Я получил удар по верхней части ноги и перестал чувствовать бедро. Это было довольно странно. Думаю, всё не так уж плохо, но посмотрим», — приводит слова ван Дейка Sportnieuws.nl со ссылкой на NOS.

В заключительном туре группового этапа Нидерланды сыграют со сборной Туниса. Встреча состоится в ночь на пятницу, 26 июня. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США).