«Я перестал чувствовать бедро». Ван Дейк — о травме в матче ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция
Поделиться
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, о травме, полученной во время матча 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026 с командой Швеции (5:1). Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5' 2:0 Бробби – 17' 3:0 Гакпо – 47' 4:0 Гакпо – 54' 4:1 Эланга – 59' 5:1 Саммервилл – 89'
«Я получил удар по верхней части ноги и перестал чувствовать бедро. Это было довольно странно. Думаю, всё не так уж плохо, но посмотрим», — приводит слова ван Дейка Sportnieuws.nl со ссылкой на NOS.
В заключительном туре группового этапа Нидерланды сыграют со сборной Туниса. Встреча состоится в ночь на пятницу, 26 июня. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2026
-
04:57
-
04:56
-
04:53
-
04:27
-
04:17
-
04:07
-
04:01
-
04:00
-
04:00
-
03:52
-
03:40
-
03:33
-
03:29
-
03:21
-
03:17
-
03:13
-
03:01
-
02:59
-
02:57
-
02:52
-
02:42
-
02:40
-
02:38
-
02:22
-
02:20
-
02:10
-
02:04
-
02:02
-
01:58
-
01:52
-
01:46
-
01:43
-
01:43
-
01:41
-
01:28