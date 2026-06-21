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«Я перестал чувствовать бедро». Ван Дейк — о травме в матче ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция

«Я перестал чувствовать бедро». Ван Дейк — о травме в матче ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, о травме, полученной во время матча 2-го тура группы F чемпионата мира — 2026 с командой Швеции (5:1). Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Я получил удар по верхней части ноги и перестал чувствовать бедро. Это было довольно странно. Думаю, всё не так уж плохо, но посмотрим», — приводит слова ван Дейка Sportnieuws.nl со ссылкой на NOS.

В заключительном туре группового этапа Нидерланды сыграют со сборной Туниса. Встреча состоится в ночь на пятницу, 26 июня. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США).

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