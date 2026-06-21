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«Люди ничего не понимают в футболе». Де Йонг жёстко ответил своим критикам после матча ЧМ

«Люди ничего не понимают в футболе». Де Йонг жёстко ответил своим критикам после матча ЧМ
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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о критике в свой адрес после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. В нём его команда разгромила сборную Швеции, окончательный счёт встречи — 5:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Многие люди на самом деле ничего не понимают в футболе. Они смотрят, но на самом деле ничего не видят. Я слышу, как люди говорят, что я никогда не делаю пасов вперёд… но это просто неправда. Тогда вы на самом деле ничего не видите», — приводит слова де Йонга журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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