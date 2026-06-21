«Люди ничего не понимают в футболе». Де Йонг жёстко ответил своим критикам после матча ЧМ

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о критике в свой адрес после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. В нём его команда разгромила сборную Швеции, окончательный счёт встречи — 5:1.

«Многие люди на самом деле ничего не понимают в футболе. Они смотрят, но на самом деле ничего не видят. Я слышу, как люди говорят, что я никогда не делаю пасов вперёд… но это просто неправда. Тогда вы на самом деле ничего не видите», — приводит слова де Йонга журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).