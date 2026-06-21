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Сергей Семак высказался о продлении контрактов с группой игроков «Зенита»

Сергей Семак высказался о продлении контрактов с группой игроков «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контрактов с футболистами сине-бело-голубых Вадимом Шиловым, Даниилом Кондаковым, Александром Ерохиным и Вячеславом Караваевым.

— Несколько игроков продлили соглашение с «Зенитом». Среди них, например, Вадим Шилов. Учитывая травму, насколько он сейчас готов пользоваться шансами?
— Будем решать с медицинским штабом, насколько он восстановился. Его функциональное состояние сейчас хорошее, но насколько он готов полноценно участвовать во всех тренировках команды — на данный момент вопрос. Фрагментарно, конечно, он уже готов к участию в тренировочном процессе.

То, что и он, и Кондаков продлили контракты — хорошо. Плюс ветераны и Ерохин, и Караваев, которые продлили свои трудовые соглашения — думаю, эти ребята заслужили это своим отношением к делу. По поводу молодёжи: конечно, отчасти это аванс, но и этот аванс они тоже заслужили, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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