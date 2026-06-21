Испания — Саудовская Аравия: где смотреть матч группы H ЧМ по футболу 2026, кто покажет

21 июня состоится матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Саудовской Аравии. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В 3-м туре сборная Испании встретится с Уругваем (27 июня), а Саудовская Аравия в 3-м туре сыграет с Кабо-Верде (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.