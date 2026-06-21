«Я ожидал более честной игры от такой страны». Тренер Кот-д'Ивуара – о сборной Германии

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ раскритиковал поведение футболистов сборной Германии (1:2) после матча второго тура ЧМ-2026. При этом, тренер не стал вдаваться в подробности, чем было вызвано его недовольство.

«Поздравляю Германию с победой. Но от такой большой страны я ожидал более честной игры», — приводит слова Фаэ Globo.

После 2-го тура сборная Германии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар заработал три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).