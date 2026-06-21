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«Я ожидал более честной игры от такой страны». Тренер Кот-д'Ивуара – о сборной Германии

«Я ожидал более честной игры от такой страны». Тренер Кот-д'Ивуара – о сборной Германии
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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ раскритиковал поведение футболистов сборной Германии (1:2) после матча второго тура ЧМ-2026. При этом, тренер не стал вдаваться в подробности, чем было вызвано его недовольство.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Поздравляю Германию с победой. Но от такой большой страны я ожидал более честной игры», — приводит слова Фаэ Globo.

После 2-го тура сборная Германии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар заработал три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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