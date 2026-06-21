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Бельгия — Иран: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет, во сколько

Бельгия — Иран: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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21 июня состоится матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с Новой Зеландией (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Главные ожидания от ЧМ по футболу:

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