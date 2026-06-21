Бельгия — Иран: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

21 июня состоится матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с Новой Зеландией (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Главные ожидания от ЧМ по футболу: