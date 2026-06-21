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Уругвай — Кабо-Верде: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Уругвай — Кабо-Верде: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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22 июня в рамках 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Уругвая и Кабо-Верде. Матч пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок», начало — в 1:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией; обе встречи пройдут 27 июня.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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