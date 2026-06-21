Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 21 июня

Сегодня, 21 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 21 и 22 июня (время московское):

Группа G:

22:00. Бельгия — Иран;

4:00. Новая Зеландия — Египет.

Группа H:

19:00. Испания — Саудовская Аравия;

1:00. Уругвай — Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.